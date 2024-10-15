الخور أسقف بولس ساتي يترأس قداس ختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما

ترأس الخور اسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للبلدان، ورئيس الطائفة بمصر، قداس ختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما، في البرتغال، وذلك بكنيستها، بمصر الجديدة.

شارك في الصلاة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان.

شارك أيضًا المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للآباء الفرنسسكان بمصر، والأب ضياء الفرنسسكاني، والأب إبرام الفرنسسكاني، وعدد من الرهبان والراهبات.

وشهد القداس حضورًا كبيرًا للمؤمنين للصلاة وطلب الشفاعة من أمنا العذراء سيدة فاتيما في هذه الأوضاع المؤلمة، التي تعيشها منطقتنا.

وأشارالخور أسقف في موعظته إلى حاجتنا لتلاوة الصلوات وخصوصًا المسبحة الوردية والتي طلبت العذراء تلاوتها في ظهورها للرعاة في بلدة فاتيما البرتغالية.

ومن أجل تحفيق هذا الهدف بدأت إيبارشية القاهرة الكلدانية بتوزيع كتب مجانية لتعليم تلاوة المسبحة الوردية.

حضر القداس من جانب السفارة البرتغالية، السيد فاشكو كوستا، والسيدة إزابيل دي كوستا، كما شاركت الدكتورة لبنى مصطفى، رئيس حي النزهة، والمستشار جميل حليم عضو مجلس الشيوخ، والفنانة المتألقة كلوديا حنا.

واشترك مع الخورأسقف بولس ساتي في خدمة القداس الإلهي الأب مايكل سليم الفرنسيسكاني، والأب يوحنا مرقس الكرملي، والأب ماركو.

وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم حفل استقبال في حدائق نادي بازيليك سانت فاتيما