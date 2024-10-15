وزير الري يشارك في جلسة "رصد التأثير البيئي والأرضي للسدود على نهر النيل"

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "رصد التأثير البيئي والارضي للسدود على نهر النيل" والتى نظمها المركز القومى لبحوث المياه وعدد من المراكز البحثية المصرية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.

وقد أكد الدكتور سويلم أهمية البحث العلمى والشراكة والتعاون بين المركز القومى لبحوث المياه والمؤسسات البحثية المصرية المختلفة لدعم منظومة البحث العلمى فى مجال المياه، مع تقديم حلول بناءة للتعامل مع تحديات المياه ، شريطة ان تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض.

وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة البناء على الرؤية الشاملة لتحديات ومعوقات قطاع المياه فى مصر لتحديد متطلبات البحث العلمى فى مجال المياه بشكل واقعى قابل للتطبيق خاصة مع وجود العديد من المستجدات الواجب ادراجها فى خطط البحث العلمى مثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه، ورصد نوعية المياه، وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية.