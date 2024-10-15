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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا -13" بدولة اليونان.. صور

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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انطلقت فعاليات التدريب المشترك " ميدوزا -13"، بدولة اليونان، الذي سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية، وكلًا من إيطاليا والبحرين ورواندا وبلغاريا والمغرب بصفة مراقب. 

 ويتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة والتخطيط المشترك لإدارة أعمال قتال بحرية وجوية ضد كافة التهديدات، كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية والرمايات غير النمطية بما يعكس مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من تدريب راقى  فى مختلف التخصصات.  

كما ستنفذ القوات الخاصة للدول المشاركة على هامش التدريب المشترك  "ميدوزا -13"،  التدريبان المشتركان " مينا -3 " و" هرقل -3 " لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العملياتية  بين القوات المشاركة.

يأتى التدريب فى إطار تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

ميدوزا -13 التدريب المشترك ميدوزا اليونان القوات المسلحة القوات الجوية