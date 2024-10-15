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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في اليوم العالمي للعصا البيضاء.. تكريم 22 موهوبًا من ذوي الهمم بالمنيا

في اليوم العالمي
في اليوم العالمي للعصا البيضاء تكريم 22 موهوبا من ذوي الهمم
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نظمت محافظة المنيا فاعلية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام لتكريم الموهوبين في كتابة القصة القصيرة، وذلك ضمن فاعليات مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان بالتعاون بين جمعية “النور الحقيقي” لخدمة المكفوفين وضعاف البصر ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا.
 شارك اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة فى الفاعلية، معربا عن سعادته بالمشاركة، مقدما التحية والتقدير لأبناء المحافظة من المكفوفين، مؤكدا لهم خالص تقدير واحترام اللواء كدوانى لهم ولجهودهم وقدراتهم المتميزة كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، لافتا إلى اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بذوي الاحتياجات الخاصة، وتذليل كافة الصعاب والعقبات أمام أبنائنا من ذوي الهمم.

بدأت الفاعلية بآيات من القرآن الكريم بتلاوة من أحد الأطفال المكفوفين، ثم تقديم عرض فنى من الشباب، تم عرض فيلم تسجيلى من إعداد فريق جمعية "النور الحقيقى".

وعلى هامش الفاعلية، تم توزيع مكافآت مالية وعصا بيضاء على 22 شاباً من الموهوبين في (كتابة القصة القصيرة) وتنوعت المكافآت المالية من المركز الأول والأخير بين 10 آلاف و5 آلاف جنيه، وعبر المشاركون عن سعادتهم بالمبادرات الهادفة لدمجهم في المجتمع، مقدرين جهود اللواء كدوانى ودعمه لهم.

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسى جمعية النور الحقيقى، وعدد من المؤسسات الأهلية والخدمية وعدد من ذوي الإعاقة البصرية وأسرهم ومرافقيهم وعدد من المتطوعين.
 

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التضامن الاجتماعي بالمنيا المنيا اليوم العالمي للعصا البيضاء بداية جديدة لبناء الإنسان سكرتير العام للمحافظة