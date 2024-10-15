حزب "المصريين": زيارة ولي العهد السعودي تعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية

قال حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر تمثل نقلة كبيرة للعلاقات المتينة بين القاهرة والرياض، وتعكس حيوية مفعمة بين الدولتين ورغبة دائمة في تعزيز العلاقات وتمتينها على مختلف الأصعدة.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن توقيت الزيارة مهم للغاية، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تمر بها المنطقة، مشددًا على أهمية الدور الاستراتيجي الذي تقوم به مصر والسعودية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن هناك تطابقًا في وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والسعودية، وبالخصوص في القضية الفلسطينية والعديد من التحديات التي تجابهها الأمة العربية، مؤكدا أن هذه الزيارة تدل على عمق العلاقات السياسية بين مصر والسعودية والتي تشهد ازدهارا كبيرا بفضل التقارب بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان، كما أنها تعد تأكيدا على قوة ومتانة العلاقة بين البلدين.

وأشار إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية للقاهرة تؤكد على قوة وترابط العلاقة بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن مصر وبجانبها المملكة بمثابة حجر الزاوية للمنطقة العربية منذ زمن طويل ويمثلان الركيزة الأساسية لمنطقة الشرق الأوسط، وتحرص مصر على تعميق العلاقات مع الدول خاصة شركاؤها الاستراتيجيين، والتي تعد المملكة العربية السعودية من أهم هؤلاء الشركاء، مؤكدا أن مصر والسعودية يعملان بكل قوة للتصدي لمحاولات التدخلات الاقليمية وبث الفرقة بين دول المنطقة.

وأكد أن زيارة ولي العهد السعودي لمصر ناجحة بكل المقاييس وتعكس قدرة الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية على استعادة قوة مصر وريادتها، وعلاقاتها الأصيلة بالسعودية، ومختلف الدول العربية، موضحا أن هذه الزيارة خطوة متقدمة في العلاقات بين البلدين، ولمجابهة ظروف عالمية متغيرة، مشددا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات لحماية الأمن القومي العربي.