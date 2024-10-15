البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيلقي عظته الأسبوعية، غدًا الأربعاء، من كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون، وذلك في الساعة السادسة مساء.

ومن المقرر، أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان البابا تواضروس الثاني، قد ألقى المحاضرة الأولى خلال مؤتمر الكهنة والرعاة لمجلس كنائس مصر، تناول فيها موضوع المحبة باعتبارها الفضيلة الأعظم التي تقود الإنسان إلى السماء.

وأكد البابا تواضروس، أن المحبة هي الشيء الوحيد الذي نأخذه معنا في الحياة الأبدية، وأن هذه الحقيقة رغم بساطتها تغيب عن أذهان الكثيرين في هذا العالم المعقد.