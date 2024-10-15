زي النهارده.. انتهاء حصار فيينا من قبل الجيش العثماني

تمر علينا اليوم الثلاثاء الموافق يوم ١٥ اكتوبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:



عام 1529 انتهاء حصار فيينا الذي كان مفروضا عليها من الجيش العثماني بقيادة السلطان سليمان القانوني.

وفى عام1912 ألفريد فاجنر يتمكن من صياغة نظرية الانجراف القاري.

وعام 1913 تيمور بن فيصل أصبح سلطان لعمان ومسقط.

وعام 1918 - بلقاسم النكادي ينتصر على الفرنسيين في معركة البطحاء.

1946 - هيرمان جورينج يحتسى السم ويموت منتحرًا قبل ساعات من تنفيذ حكم الإعدام فيه بعد إدانته في محكمة نورنبيرغ.

وفى عام1950 بداية دخول القوات الصينية للأراضي الكورية.

وعام 1951 -القوات البريطانية تنتشر في منطقة القناة لاحتلالها وذلك بعد موافقة البرلمان المصري على قرار رئيس الوزراء مصطفى النحاس بإلغاء معاهدة 1936.

وعام 1955 - تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية.

وفى عام1963 -جلاء القوات الفرنسية عن تونس.

وعام 1964 - تفجير أول قنبلة ذرية صينية.

وفى عام1969 - اغتيال الرئيس الصومالي عبد الرشيد علي شارماركي.

1990 - المؤتمر الشعبي الكويتي المنعقد في جدة يختتم أعماله بإصدار بيان ختامي شمل العديد من القضايا المتعلقة بتحرير الكويت من القوات العراقية المحتلة، وقد أعلن المؤتمر رفضه القاطع لاحتلال الكويت من قبل العراق، وإن لا مساومة ولا تفاوض على سيادة الكويت.

2003 - انتخاب إلهام علييف رئيسًا على أذربيجان خفًا لوالده المريض حيدر علييف.

وعام2004 - بدأ بث قناة الراي الكويتية لتكون أول قناة خاصة كويتية تبث من الكويت.

2008 - وزيرا الخارجية اللبناني فوزي صلوخ والسوري وليد المعلم يوقعان في دمشق على إعلان بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وعام 2012 حكومة الفلبين وجبهة تحرير مورو الإسلامية توقعان اتفاقا إطاريا يفترض أن يرسي خلال أربع سنوات سلاما دائما وحكما ذاتيا للأقلية المسلمة في جزيرة مندتناو جنوبي البلاد.

وفي عام 2015 علماء آثار أمريكيون اعلنوا اكتشافهم أطلال مدينة سدوم مدينة قوم لوط المذكورة في القرآن الكريم والكتاب المقدس بعد عشر سنوات من التنقيب.

