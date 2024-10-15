وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان يطالبان إسرائيل بتحسين الوضع الإنساني في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلا عن موقع أكسيوس أن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين يطالبان إسرائيل باتخاذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة لتجنب عواقب قانونية أمريكية تتعلق بالمساعدات العسكرية.

وأبلغ وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن إسرائيل أن الوضع الإنساني لأكثر من مليوني مدني في غزة يتدهور بشكل متزايد.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يواجه سكان قطاع غزة قيودا إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.