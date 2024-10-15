مصر والسعودية.. تاريخ من الأخوة والعلاقات الوطيدة.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة تاريخية، وقد سبقتها عدة زيارات شكلت منعطفا مهما في تاريخ العلاقات المصرية بين البلدين، والتعاون المصري السعودي المشترك.

وأضاف «أبو شامة»، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الزيارة تأتي في توقيت شديد الأهمية، لمناقشة الملفات الإقليمية المتعددة والمتنوعة، مؤكدا أن هناك انفتاحا واسعا بين البلدين ما يؤشر على أن هناك زيادة في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى أنه على المستوى الإقليمي هناك ملفات رئيسية تحظى بالاهتمام المشترك بين البلدين، في مقدمتها الحرب في غزة، حيث تبذل الدبلوماسية المصرية السعودية من أجل إيقاف الحرب في غزة وإحلال هدنة تضمن وصول المساعدات لغزة وإيقاف عجلة حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل على أهالي القطاع منذ أكثر من عام.

وتابع، أن البلدين يسعيان على كافة المحافل الدولية من أجل إيجاد تيار قوي داعم للحق الفلسطيني وهذا الملف سيكون له الأولوية الأولى، بالإضافة إلى ملف الحرب في لبنان، إذ تولي مصر والسعودية أهمية كبيرة لضرورة وقف الحرب على لبنان.