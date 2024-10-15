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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الفيوم تستقبل مدير عام مكتب الوزير للاتصالات وخدمة المواطنين

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبلت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الدكتور محمد عبدالقادر، مدير عام مكتب وزير التربية والتعليم للاتصالات وخدمة المواطنين، بمكتب وكيل الوزارة بديوان المديرية.

حيث تفقدا عددا من مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية ، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس ، ومنها 
1. مدرسة محمود السيد الابتدائية بشرق الفيوم 
2. مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات بغرب الفيوم

تفقد مدير عام مكتب الوزير ومدير تعليم الفيوم، الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة ، ومعامل العلوم، والحاسب الآلى بالمدارس، وتم التأكيد على ضرورة انضباط العملية التعليمية بالمدارس، ونظافة المدارس والفصول الدراسية، وحضور جميع الطلاب والمعلمين طابور الصباح وتحية العلم، كما تم التأكيد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، ومجموعات الدعم المدرسي.

كما أشادا بالمستوى المتميز للتربية الزراعية بمدرسة محمود السيد، وحديقة المدرسة، وقدم رسالة شكر لإدارة المدرسة، بحضور مصطفى مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية.

كما أشاد الدكتور محمد عبدالقادر، بانضباط وانتظام العملية التعليمية، بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات بغرب الفيوم، وبمستوى طالبات المدرسة فى المادة العلمية، بحضور الأستاذة مروى عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور محمد عبدالقادر والدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، مسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

وأشاد بالدور المتميز الذي قامت به المديرية من أجل تجديد المسرح بهذا الشكل اللائق، كما أشاد بالمستوى المتميز المبذول في العمل للتربية المسرحية والموسيقية ، والاحتفالات المميزة بمسرح المديرية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

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