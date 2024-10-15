قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من حاصبيا بالجنوب اللبناني، أن هناك اشتباكات ضارية بين عناصر المقاومة في الجنوب اللبناني وقوات إسرائيلية تحاول التقدم في منطقة رب سلاسين في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، مؤكدًا أن هذا القطاع شهد أكثر من سبع محاولات لجيش الاحتلال الإسرائيلي للتوغل برًا على مدار ساعات يوم أمس والساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف سنجاب، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاشتباكات والمواجهات تتركز بين عناصر المقاومة وعناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة رب سلاسين في محورى رب سلاسين والطيبة ومنطقة مركبا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أنه قبل قليل كانت هناك سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت العديسة ومركبا وحولة وكفركيلا والخيام وسهل مرجعيون، بالإضافة إلى قصف المدفعي متزامن استهدف هذه المناطق في إطار الغطاء الجوي والغطاء المدفعي الذي يوفره جيش الاحتلال لهذه القوات التي تحاول التقدم في الأراضي اللبنانية والتي تواجه مقاومة شرسة في الميدان.

