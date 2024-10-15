رئيس جامعة أسيوط يحتفي بالفريق الفائز بالمراكز الأولى بمسابقة "تحدي الروبوتات"

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بمكتبه، اليوم الثلاثاء ١٥ من أكتوبر؛ ممثلين عن الفريق الطلابي (ASME Assiut)؛ الفائز بعدد من المراكز الأولى فى المسابقة الدولية "تحدي الروبوتات العالمي": IRC International Robot Challenge، والتى إقيمت بمدينة السادس من أكتوبر؛ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة مواهب؛ وبمشاركة: أكثر من ٥٠ أكاديمية، وصرح علمي من ١٢ دولة.

حضر اللقاء؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عدوى مستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والإبتكار، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ وليد زيدان مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ أحمد مصطفى المشرف الإداري على الفريق، والأستاذ محمد سيد مسئول العلاقات العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وفى مستهل اللقاء؛ هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، الطلاب الفائزين أعضاء فريق(ASME Assiut) والتابع لإدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب؛ لتميزهم، وحصولهم على مراكز متقدمة في المسابقة، مؤكدًا أن نجاحهم فى إحراز هذه المراكز المتقدمة؛ يمثل رسالة إيجابية، ومحفزة للمجتمع؛ بوجود شباب نابغين، ومبتكرين قادرين على رفعة شأن وطنهم، وتمثيله ثمثيلًا مشرفًا فى مختلف المحافل الدولية والعالمية؛ معربًا عن فخره بالنجاحات المتتالية التى يحققها طلاب الجامعة، فى مختلف المسابقات والفعاليات خاصةً فى المجالات المتعلقة بالإبتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وهو الأمر الذى توليه القيادة للسياسية أهمية بالغة، خلال هذه الأونة.

كما أكد رئيس جامعة أسيوط؛ حرص الجامعة على فتح المسارات أمام الطلاب المبدعين والمبتكرين من أبناءها؛ للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم بكل حرية، واكتشاف مواهبهم وابداعاتهم ودعمها، وتنميتها، وإتاحة ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى دعم الفرق الطلابية المشاركة بقوة وكفاءة في مختلف المسابقات، بعد إعدادهم بشكل متكامل لتحقيق النجاح، ونيل المراكز المتقدمة.

وأشاد الدكتور المنشاوي؛ خلال حديثه مع طلاب الفريق؛ بتميزهم، وآدائهم المشرف خلال مراحل المسابقة؛ مثمنًا جهودهم فى تصميم هذه النماذج الناجحة من الروبوتات الفائزة فى المسابقة، والتى أظهرت دقتها العالية فى تنفيذ الأهداف المصممة من أجلها.

ومن جانبه؛ أشار الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن فريق (ASME Assiut) فاز بالمركز الأول في تحدي روبوت ال Puck Collector، وهو روبوت مبرمج ذاتي التحكم، والقيادة؛ متخصص في رؤية، وجمع الأجسام ذات مواصفات معينة، ولون مميز عن البيئة المحيطة، وذلك باستخدام تقنيات متطورة، ومستشعرات دقيقة، والذى قام بتصميمه الطلاب؛ أحمد مجدي شحاتة، هند محمد الصادق ،جورج رائف سامي، أحمد حسن أحمد بكلية الهندسة.



كما حصل الفريق على المركز الأول في تحدي روبوت الـBowling ، وهو روبوت متخصص في محاكاة المقذوفات؛ خاصة لعبة البولينج عن طريق؛ تحديد الأهداف المختلفة، والتحرك المناسب؛ لإصابتها بدقة بالكرة، وضم الفريق الطلابي المصمم للروبوت الطلاب؛ كريم عبد الصبور جمال، عمر نور الدين عبد اللطيف، مونيكا مجدي فتحي، شمس صبري زكريا؛ بكلية الهندسة.