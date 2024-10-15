رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل استقبال الطلبة الجدد

شهد الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل استقبال الطلبة الجدد وذكري انتصارات حرب اكتوبر المجيدة الذى نظمته كلية الطب البيطري بالجامعة، للتعريف بالجامعة وكلياتها وبرامجها والأنشطة الطلابية المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري، والعقيد حامد مطر مدير ادارة التربية العسكرية بالجامعة، والسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعدد من طلاب الكلية الجدد والفرق السابقة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة أصبحت من أهم الجامعات المصرية الآن بما تملكه من مقومات تعليمية وبنية تحتية قوية وهيئة تدريس متميزة، موضحًا أن الكلية تتميز بالإمكانيات الكثيرة والمقومات المتعددة مما جعلها ضمن أفضل كليات الطب البيطري التي تقدم خدمة تعليمية في مصر، من خلال المستوى المتقدم الذى ظهر عليه الخريجين.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ومصدر إلهام خلال مسيرة العطاء ومثالًا حيًا للتضحية من أجل رفعة الوطن مؤكدًا أن معركة التنمية هي امتداد لمعركة الكرامة التي خاضها أبناء مصر الشرفاء.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة، والطلبة وأعضاء هيئة التدريس، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وبدء العام الدراسي الجديد، موجها التحية لأرواح الشهداء، متمنيا لمصر الأمن والأمان والتقدم والازدهار وللطلبة التوفيق والنجاح.

كما أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، على حرص الجامعة بالاهتمام بالانشطة الطلابية لبناء شخصية سوية لتخريج الطلبة فى أبهي صورة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتوسيع مدارك الطلبة حول كيفية ملء وقت الفراغ بما يلبي مختلف حاجاتهم وينمي مهاراتهم أو خبراتهم للمساهمة في تفتح قدراتهم الإبداعية المختلفة، وترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي بما يحقق تقدم وتطور المجتمع، وتعزيز قدرات الطالب على الانسجام والتفاعل مع البيئة التي ينتمي لها.