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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مركز شباب أم القصور بأسيوط ينظم المسابقة الدينية في حفظ القرآن للطلائع

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نظم مركز شباب أم القصور التابع لإدارة شباب منفلوط مسابقة دينية فى حفظ القرآن الكريم للطلائع ضمن الخطة المركز لشهر أكتوبر، بمشاركة 35 عضوا من الذكور والإناث.

وتهدف المسابقة الى غرس حب قراءة وتجويد القرآن الكريم، لدى النشء و قراءة السنة النبوية الشريفة، مما يتيح فرصة فهم صحيح الدين، على أيدى متخصصين من الازهر الشريف، ليصبح مركز الشباب حلقة الوصل بين النشء و علماء الدين لتنمية مهارة الحفظ والقراءة والبحث لديهم، وفى ختام المسابقة تم تكريم الخمس مراكز الأولى الفائزين بالمسابقة.

ويأتى ذلك ايمانا بالدور المجتمعى الذى تقوم به مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية تعمل على تنمية النواحى الدينية والروحية للنشء  وذلك من خلال العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات التى تقدمها لهم

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط ، وتوجيهات احمد السويفي وكيل الوزارة ، واشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفظ القران الكريم