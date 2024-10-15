ads
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يزور كلية الطب بقصر العيني لبحث سبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بزيارة لكلية الطب بقصر العينى استقبله خلالها د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، ود. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى وعدد من أساتذة الكلية لبحث سبل التعاون بين المحافظة والكلية فى مجال الخدمات المجتمعية. 

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة خلال اللقاء تقديره لجهود كلية طب قصر العينى باعتبارها إحدى الكليات العريقة بالمحافظة التى تمتلك امكانيات متميزة تسخرها فى تقديم الخدمات التعليمية والمجتمعية ، مشيدًا بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة القاهرة لخدمة البيئة المحيطة بها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أهمية الشراكة مع المجتمع المدنى والجامعات المصرية لتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع وتقوم باحداث تغيير لصالح البيئة المحيطة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وشهد محافظ القاهرة خلال القاء جزءًا من مجلس الكلية والذي وجه الشكر لمحافظ القاهرة على أعمال التطوير ورفع الإشغالات التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بمحيط قصر العينى لخدمة المترددين على المستشفى وتسهيل الخدمة الطبية المقدمة لهم .

وفى نهاية اللقاء قام د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، ود حسام صلاح عميد كلية الطب بتسليم الدرع الذى منحته كلية طب قصر العينى لمحافظ القاهرة تقديرًا لجهوده .

إبراهيم صابر محافظ القاهرة جامعة القاهرة طب القصر العيني كلية طب القصر العيني محافظ القاهره