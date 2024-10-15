محافظ القاهرة يزور كلية الطب بقصر العيني لبحث سبل التعاون المشترك

قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بزيارة لكلية الطب بقصر العينى استقبله خلالها د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، ود. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى وعدد من أساتذة الكلية لبحث سبل التعاون بين المحافظة والكلية فى مجال الخدمات المجتمعية.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة خلال اللقاء تقديره لجهود كلية طب قصر العينى باعتبارها إحدى الكليات العريقة بالمحافظة التى تمتلك امكانيات متميزة تسخرها فى تقديم الخدمات التعليمية والمجتمعية ، مشيدًا بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة القاهرة لخدمة البيئة المحيطة بها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أهمية الشراكة مع المجتمع المدنى والجامعات المصرية لتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع وتقوم باحداث تغيير لصالح البيئة المحيطة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وشهد محافظ القاهرة خلال القاء جزءًا من مجلس الكلية والذي وجه الشكر لمحافظ القاهرة على أعمال التطوير ورفع الإشغالات التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بمحيط قصر العينى لخدمة المترددين على المستشفى وتسهيل الخدمة الطبية المقدمة لهم .

وفى نهاية اللقاء قام د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، ود حسام صلاح عميد كلية الطب بتسليم الدرع الذى منحته كلية طب قصر العينى لمحافظ القاهرة تقديرًا لجهوده .