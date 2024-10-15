تفاصيل اجتماع الشباب والرياضة للتفتيش المالي والإداري على الهيئات الرياضية

عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لعدد من مديري الإدارات الفرعية بحضور خالد رجائي ، خالد مكاوي لبدء أعمال لجان التفتيش المالية والإدارية، على جميع الهيئات الرياضيّة والشبابية علي مستوي المحافظة.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الشباب والرياضة لتحقيق الصالح العام والحفاظ على المال العام، ومتابعة الجهات الرقابية الدورية للأعمال المالية والإدارية بالهيئات الرياضية؛ للتأكد من تطبيق اللوائح والقوانين، وأيضا مراجعة وفحص الأعمال المالية والإدارية والقانونية والمخزنية وغيرها بالهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية.

وأهابت مديرية الشباب والرياضة مسؤولي الإدارات التنفيذية بجميع الهيئات الرياضية، الالتزام بضرورة توفير وإتاحة وتيسير كل الإمكانات والمتطلبات الخاصة بعمل تلك اللجان، أخذًا بعين الجد والاعتبار بأنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على كل من يثبت مخالفته أو قيامه بأي شكل من أشكال عرقلة سير عمل أو توانيه عن تقديم أي مستندات مطلوبة لعمل تلك اللجان.

يأتي ذلك برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

جاء ذلك بناء علي توجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة.