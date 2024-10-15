التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.. ورشة عمل بمركز شباب بني حسين بأسيوط

نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط " الإدارة العامة للشباب" بالتعاون مع رواد تحيا مصر بوزارة الشباب والرياضة ورشة عمل حول كيفية التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية للحفاظ علي البيئة بمركز شباب بني حسين التابع لإدارة شباب أسيوط.

تناول التدريب عددا من المحاور منها: التعريف بالبيئة، أهمية الحفاظ على البيئة، التعريف بالمخلفات الصلبة والخطرة، والفرق بينها وبين المخلفات الإلكترونية، وحجم المخلفات الإلكترونية في مصر والعالم، وكيفية الاستفادة من المخلفات الإلكترونية، وأهمية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وما المواد التي يعاد تدويرها واشير إلى أن أصح شيء للبيئة إعادة التدوير إذا كانت المواد آمنة للبيئة، و التي لا يعاد تدويرها المصنوعة من البلاستيك.

كما تناول التدريب أيضًا المخلفات الخطرة التى لا يجوز استخدامها والتخلص منها يكون بالحرق أو بالفرم، ومراحل التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

تم التدريب من قِبل المدرب حازم ممدوح مدرب برواد تحيا مصر بوزارة الشباب والرياضة

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة في المكافحة الآمنة للمخلفات الإلكترونية و دور المجتمع في مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة من المخلفات والنفايات الإلكترونية.

ُنُفذ التدريب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط، ومتابعة أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وعادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.