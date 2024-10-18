صحة ببني سويف: إجراء 896 عمليه جراحية ضمن مبادرة الفريق الواحد خلال 4 أشهر

قالت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن المديرية قامت بدفع جهود الدولة في مجال القضاء على قوائم الانتظار من خلال حزمة من الإجراءات والآليات التي نفذتها المديرية في خلال الفترة من 1 يونيو الماضي حتى أكتوبر الجاري،ومنها: تم إجراء 896 عمليه جراحية، بجميع مستشفيات المحافظة، ضمن مبادرة الفريق الواحد، والتي أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، في إطار المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف.

و أوضحت وكيل وزارة الصحة، أن العمليات التي تم إجراؤها تنوعت ما بين عمليات رمد كتاركت ( مياه بيضاء) وعمليات جراحيه ومسالك وعظام أنف وأذن.

وأضافت وكيل وزارة التربية إلى أن إجمالي عدد الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى مراكز المحافظة السبع بجميع المستشفيات،وصادل إلى مليون و361 الف خدمه ،استفاد بها مواطنى المحافظة في جميع التخصصات والخدمات بالمستشفيات،موضحا أن احيانا المواطن بيستفيد من حوالى أكثر من ثلاثة خدمات في اليوم بالمستشفى.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إنه تم إجراء عمليات استئصال اللوزتين بمستشفى الفشن المركزي لمرضى التأمين الصحي في يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع لأبناء المركز، لتخفيف الضغط عل مستشفى التأمين الصحي، وتقليل عدد مرضى قوائم الانتظار،كما تم التنسيق بين مستشفيات أهناسيا التخصصي والواسطي المركزي لإجراء عمليات استئصال اللوزتين والفتاق للمرضى المؤمن عليهم بتلك المراكز، مع توفير الفرق الطبية اللازمة لإجراء تلك العمليات، وفي إطار جهود القضاء على قوائم الانتظار في الحضانات، تم افتتاح توسعة قسم الحضانات، ليصبح إجمالي عدد الحضانات 20 حضانة في مستشفيات بني سويف وأهناسيا التخصصي.

بينما تم تقديم 72 ألفاً و260 جرعة من التطعيمات المختلفة للمواطنين، وذلك في إطار الحملة المستمرة لتعزيز المناعة ومكافحة الأمراض. وفيما يخص القوافل العلاجية، تم تنفيذ 25 قافلة علاجية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، حيث استفاد منها أكثر من 43 ألف حالة مرضية.



وأكدت جاد إنه لهدف تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، تم تفعيل العيادات المسائية بالمستشفيات، حيث تمتد ساعات العمل من الساعة2 ظهرًا حتى8 مساءً في تخصصات متعددة، مما يسهم في زيادة عدد الترددات على هذه العيادات، وتم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بين المواطنين.

مشيره إلى أن فيما يتعلق بالصيانة بالمستشفيات تم توجيه مديري المستشفيات لأخذ الإجراءات اللازمة لصيانة الأجهزة الطبية والمولدات الكهربائية، مما أدى إلى انخفاض نسبة الأعطال في المستشفيات من 4% إلى 3.2%، ما يعكس تحسن الأداء الفني لتلك الأجهزة،وفيما يخص رفع كفاءة المستشفيات بالمحافظة، أوضحت وكيل الوزارة أنه تتواصل أعمال تطوير مستشفى ناصر العام .

وفي مستشفى صدر بني سويف، حيث تم افتتاح وحدة عناية الأطفال المركزة بسعة 6 أسرّة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صيدلية اقتصادية وفقًا لقرار 87 لسنة 2024، بهدف زيادة موارد صندوق المستشفى.

أما فيما يتعلق بتطوير مستشفى الحميات، يتم إنشاء الدور الثاني لمبنى الغسيل الكلوي بالتعاون مع المجتمع المدني لزيادة عدد مرضى الغسيل الكلوي، كما تمت الموافقة على تركيب مصعد كهربائي بمبنى الغسيل الكلوي، وتم التنسيق مع كلية هندسة جامعة بني سويف لدراسة إمكانية تعلية دورين بمبنى الغسيل وتزويده بمصعد كهربائي، بحيث يتم التنفيذ تحت إشراف هندسي من كلية الهندسة ومكتب الاستشارات الهندسية بالجامعة.

وفي مستشفى الفشن المركزي، بدأت الأعمال الإنشائية لوحدة عناية الأطفال المركزة بمقتضى بروتوكول تعاون مع المجتمع المدني، حيث تم تجهيز الوحدة بسعة 12 سريرًا، وتم إدراج أعمال الإنشاء الخاصة بمستشفى بيا المركزي وسمسطا المركزي ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024-2025، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة.

وأكدت سماح أنه تم البدء في تطوير 7 وحدات صحية استعدادًا لاعتمادها ضمن منظومة GAHAR، وهي المبادرة التي تستهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية بالدولة، وذلك يمثل خطوة استباقية بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج تطوير وحدات الرعاية الأولية، حيث تم ترشيح 21 وحدة صحية ضمن المرحلة الثانية، خاصة وأن البرنامج يتضمن اتخاذ إجراءات ضرورية لرفع الكفاءة وإعادة توزيع الرواكد في وحدات الرعاية الأولية المدرجة ضمن مبادرة التطوير.

كما تم تفعيل منظومة طب الأسرة في منشآت الرعاية الأولية، حيث تم إنشاء نحو 15 ألف ملف عائلي للمنتفعين، مما يسهم في توفير خدمات صحية شاملة ومخصصة تلبي احتياجات الأسر، كما بدأت الاستعدادات لتجهيز وحدة صحية جديدة بالحي الرابع بمدينة شرق النيل، حيث من المتوقع أن يتم تشغيلها قريبًا. فيما تم افتتاح وحدة لذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الصدر، وتطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الفشن المركزي، ولتعزيز خدمات العلاج الطبيعي، تم استحداث أجهزة جديدة في مستشفى الواسطى بمشاركة المجتمع المحلي.

وفي مجال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، فقد واصلت مديرية الصحة جهودها في هذا الملف الحيوي، حيث تم المرور على أكثر من ألف و100 منشأة غذائية، وسحب 264 عينة غذائية، بجانب تحرير 811 محضراً وإعدام 1822 كجم من الأغذية و184 لتر من السوائل. كما تم إصدار 57 توصية للجهات المختصة بإيقاف التشغيل لضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق. وفي مجال صحة البيئة، قامت الفرق الصحية بالمرور على 687 محطة مياه، حيث تم أخذ 2899 عينة حقلي من الطرود والشبكات، بالإضافة إلى 2508 عينات معملي. كما تم المرور على 81 حمام سباحة وأخذ 140 عينة من المياه، فضلاً عن المرور على 47 محطة معالجة صرف صحي وأخذ 57 عينة، ليبلغ إجمالي العينات الحقلية 3027 عينة وإجمالي العينات المعملية 2577 عينة.

وعن الجهود المبذولة لتدريب وإعداد كوادر بشرية لرفع كفاءة العمل، تم تنظيم 134 دورة تدريبية شاملة، شارك فيها 3849 متدربًا، كما حصلت مدرسة التمريض بباروط على موافقة السيد المحافظ لزيادة عدد الفصول إلى فصلين بدلاً من فصل واحد، وذلك نظرًا لزيادة أعداد المقبولين. كما تم تدريب الأطباء والعاملين في بنوك الدم من خلال تدريب عملي في بنك الدم الإقليمي، حيث تم التركيز على أساسيات ومعايير العمل في هذا المجال الحيوي. ومن جهة أخرى، تم تنظيم برامج تدريبية للعاملين بالمستشفيات والإدارات الصحية في أقسام العناية والاستقبال والطوارئ، مما يساهم في رفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات الحرجة.

حيث لم يقتصر التدريب على الكوادر الحالية فقط، بل تم أيضًا تدريب عدد 18 صيدليًا جديدًا ضمن برنامج تدريبي شامل على مدار شهر كامل، بهدف خلق كوادر بشرية قادرة على الإدارة وتحقيق الاستفادة القصوى في العمل بالمديرية والإدارات المختلفة. كل هذه الجهود تعكس رؤية الوزارة نحو تعزيز قدرات العاملين في القطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وجودة عالية.

بينما تم تشكيل وحدة خاصة للمستلزمات الطبية تحت إشراف إدارة العلاج، بهدف التأكد من توفير كافة المستلزمات الضرورية للإدارات الصحية والمستشفيات. كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الناقصة، مثل العدسات الصبغية والمفاصل، بقيمة تصل إلى 2 مليون جنيه، مما يسهم في تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين عبر توفير الأدوية اللازمة لإجراء العمليات، هذا بالإضافة إلى توفير حقن عمليات الرمد وصيانة فلاشة التعقيم الخاصة بعمليات الفاكو.

وفي إطار تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، تم تشكيل لجنة متخصصة تحت إشراف إدارة السلامة والصحة المهنية وبمشاركة إدارات الشؤون الإدارية، الطب العلاجي، الرعاية الأساسية، تهدف هذه اللجنة إلى إجراء فحص شامل لأعمال السلامة والصحة المهنية في جميع الوحدات الصحية التابعة للإدارات الصحية، بالإضافة إلى المستشفيات المنتشرة في المحافظة، مما يعكس التزام المديرية بتحقيق أعلى معايير السلامة وضمان حماية الموظفين والمرضى في جميع المنشآت الصحية بالمحافظة. تعمل اللجنة على تقييم الوضع الحالي لمعايير السلامة والصحة المهنية وتحديد أي جوانب سلبية تتطلب إجراءات تصحيحية، لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في المجال الصحي، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.