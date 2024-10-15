تصفيات مونديال 2026.. منتخب اليابان يتعثر أمام أستراليا ويشعل المجموعة الثالثة

تعثر منتخب اليابان أمام ضيفه أستراليا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب سايتاما 2002، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد محاولات عديدة لتحريك الشباك الساكنة، قبل أن يشهد الشوط الثاني هدفين بالنيران الصديقة.

مباراة اليابان ضد أستراليا

شهدت مباراة اليابان ضد أستراليا أحداثًا مثيرة، حيث تقدم منتخب أستراليا في النتيجة عن طريق خطأ فادح من المدافع الياباني شوجو تانيجوتشي الذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58.

ولكن لم يهنأ منتخب أستراليا بتقدمه طويلًا، حيث عاد منتخب اليابان لمعادلة النتيجة في الدقيقة 76، هذه المرة عن طريق خطأ آخر، حيث سجل المدافع الأسترالي كاميرون بورجيس هدفًا عكسيًا في مرماه.

بهذا التعادل، تعثر منتخب اليابان للمرة الأولى في تصفيات كأس العالم منذ مارس 2022، بالإضافة إلى اهتزاز شباكه لأول مرة في تصفيات مونديال 2026 بهدف عكسي.

كما أشعلت نتيجة مباراة اليابان ضد أستراليا، المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2026، إذ في حال انتصار السعودية أو البحرين في المواجهة التي تجمعهما وجهًا لوجه الليلة، سيرتقي الفائز منهما إلى وصافة ترتيب المجموعة.

وبهذا التعادل، حافظ منتخب اليابان على صدارة المجموعة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط، ولكن توقفت سلسلة انتصاراته المتتالية.

في المقابل، رفع منتخب أستراليا رصيده إلى 5 نقاط، في وصافة الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن منتخبي السعودية والبحرين.