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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بدء مباحثات الرئيس السيسي وولي عهد السعودية بقصر الاتحادية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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انطلقت قلبل قليل جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيف مصر، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزف النشيدين الوطنيين المصري والسعودي، إضافة إلى عزف الموسيقات العسكرية

كما  صافح ولي عهد السعودية الوزراء والمسؤولين المصريين وصافح الرئيس السيسي المسؤولين السعوديين.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات الثنائية بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.

ومن المقرر بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فضلا عن بحث عدد من الملفات الإقليمية على رأسها الأوضاع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السيسي