التفاصيل الكاملة لمرافعة دفاع مؤمن زكريا أمام المحكمة في واقعة السحر المفبرك

استمعت محكمة جنح الخليفة، المنعقدة بمحكمة زينهم اليوم الثلاثاء، إلى دفاع مؤمن زكريا، في واقعة السحر المفبرك.

تفاصيل دفاع مؤمن زكريا في قضية السحر المفبرك

وقال دفاع اللاعب أنهم قدموا مذكرة دفاع بها 11 سند اتهام، أهمها وجود محادثات متبادلة بينت نية المتهمين في ارتكاب الواقعة قبلها بعشرين يوما، بالإضافة إلى تاريخ طباعة الصورة المُدوَّن عليها.

وأضاف أن المتهمة "ا. ك"، طلبت مبلغ ١٠٠ ألف جنيه من أحد البرامج الحوارية، وخرجت على الشاشة بصحبة زوجها المتهم "م ع"، بعدما اتفقا على تصويره خلسة، في المقابر، وأقرت بذلك أمام تحقيقات النيابة العامة.

وقال الدفاع، إن مؤمن توجه إلى المقابر بصحبة أسرته دون حضور أية مشايخ، للاطلاع على السحر بعد التواصل معهم من خلال جار أسرة زوجته بمنطقة الخليفه، وعندما شاهد المتهم "م ع " يقوم بتصويره خلسة ودون إرادته طلب منهم إيقاف التصوير ، ومسح كل الصور وبعد التأكد من أن السحر غير صحيح، وكشف الحقائق، تخلَّص منه.

وأضاف أن مؤمن فوجئ بعد يومين، بانتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد تعرض اللاعب للسحر، وظهور المتهم على أحد المواقع بعد ثلاثة أيام من حضوره للمقابر، ومحاولة ابتزازه، فتوجه لتحرير محضر بالواقعة.

كما وضح الدفاع أنه من الفحص الفني للفيديوهات والمراسلات بين المتهمين أنهم معتمدين ارتكاب الواقعة، ومشاركين فيها، وأضاف أن مالك الاستوديو ليس له علاقة بالواقعة، وثبت حُسن النية لديه بأن قام بطباعة صورة لاعب كرة لمحبيه.

واستكمل أنه تقدَّم بادعاء مدني لهئية المحكمة بتعويض مالي قدره ١٠٠ ألف جنيه وواحد، وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

وأوضح هيثم الفاوى في تصريحات خاصة للبوابة نيوز أن الاتهامات الموجهة للمتهمين بواقع محضر تحقيقات النيابة هى، الشروع في الاستيلاء على أموال المجني عليه، انتهاك حرمة الحياة الشخصية له، ونشر أخبار كاذبة.

حكم المحكمة في قضية سحر مؤمن زكريا

وحجزت محكمة جنح الخليفة، المنعقدة بمحكمة زينهم، منذ قليل، محاكمة المتهمين، في واقعة العثور على سحر اللاعب مؤمن زكريا ، لجلسة ٢٢ أكتوبر الجاري.

تلقت النيابة العامة بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها، وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.

كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة. هذا، وقد طالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين، وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.