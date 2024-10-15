سوهاج تواصل حملاتها المكثفة لرفع كفاءة النظافة بمدينة ناصر

تواصل الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة علي لطفي، تنفيذ حملات نظافة مكثفة بمدينة ناصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وذلك في إطار حرص محافظة سوهاج على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة نظيفة وصحية.

وشهدت المدينة صباح اليوم الثلاثاء، حملات نظافة شاملة شملت رفع وتفريغ الحاويات، وتنظيف الشوارع والميادين، وإزالة الإشغالات، وذلك بمشاركة فرق النظافة ومعدات الحي، وبمتابعة ميدانية من خالد الشمندي نائب رئيس الحي.

وتم توزيع العاملين على ثلاث ورديات عمل على مدار اليوم لتغطية جميع مناطق الحي، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الجهود المبذولة، وضمان نظافة المدينة على مدار الساعة.

تهدف هذه الحملة إلى تحسين المظهر الحضاري لمدينة ناصر، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والحد من انتشار الأمراض. كما تأتي هذه الجهود في إطار سعي المحافظة إلى توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.