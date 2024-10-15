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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. انطلاق قافلة "بداية" الطبية للكشف وتقديم العلاج بمركز حضري أسيوط

غدا الأربعاء قافلة
غدا الأربعاء قافلة" بداية" الطبية المجانية للكشف وتقديم العل
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أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء عن تواجد قافلة بداية الطبية المجانية للكشف وتقديم العلاج بمركز حضري أسيوط بدءا من غدا الاربعاء ١٦ /١٠ /٢٠٢٤ ، ولمدة يومان وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية.

وأوضح الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة أن توجيهات الدكتور أحمد بدر بتفعيل دور إدارة القوافل بمديرية الصحة لخدمة المواطن بالأماكن البعيدة بالقري والتجمعات وَاوضح ان القافلة تضم التخصصات الطبية التاي تتضمن الجراحة العامة- أمراض الباطنة- طب الأطفال- النساء والولادة، الجلدية.

و أشار الدكتور أحمد حسانين. منسق عام القوافل عن استمرار انطلاق القوافل الطبية لتحقيق الهدف بتوفير الكشف والعلاج للمواطنين بأماكن سكنهم بالأحياء والتجمعات والقرى على مستوى المحافظة.

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