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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام حسن يجتمع بلاعبي الفراعنة قبل مباراة موريتانيا

حسام حسن
حسام حسن
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اجتمع حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، مع اللاعبين في محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب المباراة الذي يحتضن لقاء الفراعنة أمام موريتانيا فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

وتشهد المحاضرة التعليمات الأخيرة قبل المباراة بجانب اعلان التشكيل الرسمى للمباراة.

وتنشر “البوابة نيوز” التشكيل المتوقع للفراعنة امام موريتانيا في غياب الثنائي محمد صلاح ومصطفي محمد.
والذي جاء كالتالي:
في حارس المرمى: محمد الشناوي.
في خط الدفاع: أحمد عيد- خالد صبحي (أحمد رمضان بيكهام)- رامي ربيعة- محمد حمدي.
في خط الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- أحمد سيد «زيزو».

في خط الهجوم: محمود حسن «تريزيجيه»- ابرهيم عادل- عمر مرموش.

منتخب مصر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن