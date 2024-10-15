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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محاضرة توعوية حول مخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها ببيت ثقافة طهطا بسوهاج

بيت ثقافة طهطا
بيت ثقافة طهطا
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نظَّم بيت ثقافة طهطا التابع لفرع ثقافة سوهاج، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج برئاسة أحمد فتحي، محاضرة تثقيفية بعنوان "خطر المخدرات وطرق الوقاية منها" يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على نشر الوعي المجتمعي وتوعية الشباب بمخاطر المخدرات.

وألقى المحاضرة أحمد مسعود أبو عليو، حيث تناول بالتفصيل مخاطر تعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع، وخاصة على الشباب والمراهقين. كما قدم العديد من النصائح والإرشادات حول كيفية حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، مؤكدًا على أهمية الدور الأسري والمجتمعي في هذا الصدد.

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قصور الثقافة فرع ثقافة سوهاج محاضرة توعوية محاضرة تثقيفية