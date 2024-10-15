ِمحافظ الإسماعيلية يقرر فتح شواطئ وأندية المحافظة غدًا بالمجان

أصدر اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قرارًا بفتح الشواطئ والأندية التابعة للمحافظة طوال اليوم بالمجان، بمدينة الإسماعيلية و فايد، سواء لمواطني المحافظة والإقليم أو زائري المحافظة، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

يأتي هذا القرار في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بالعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق السادس عشر من اكتوبر.

وكان محافظ الإسماعيلية قد شدد على ضرورة إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، حتى يستمتع أبناء المحافظة بالمسطحات الخضراء ومقوماتها السياحية خلال فترة الاحتفالات، والتي تضم عددًا من الفعاليات الفنية والرياضية والافتتاحات لعدد من المشروعات التي تهدف إلى خدمة المجتمع الإسماعيلي.

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في ١٦ أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي يعد رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائيين وذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي ومعسكرات الإنجليز عام ١٩٥١م.

وتقع الإسماعيلية على الحد الشرقي لجمهورية مصر العربية على ضفتي قناة السويس، يحدها شرقًا سيناء وقناة السويس، وغربًا محافظة الشرقية، وشمالًا محافظة بورسعيد وبحيرة المنزلة، وجنوبًا محافظة السويس.

تأسست الإسماعيلية رسميًا في عهد سعيد باشا، حيث تم وضع حجر الأساس (لمدينة التمساح) في "١٧ أبريل ١٨٦٢" وسميت بهذا الاسم لوقوعها شماليِّ بحيرة التمساح، وفي ٤ مارس ١٨٦٣، أقيم حفل كبير من قِبل شركة القناة الفرنسية؛ حيث أُطلق اسم الإسماعيلية على المدينة نسبة إلى الخديوي إسماعيل حاكم مصر في هذا الوقت، والذي تولى الحكم بعد سعيد باشا، ويعتبر حفل الافتتاح الأسطوري لقناة السويس في ١٨ نوفمبر عام ١٨٦٩ بحضور عدد كبير من ملوك ورؤساء العالم هو الانطلاقة الفعلية للإسماعيلية في العصر الحديث، وفي يناير عام ١٩٦٠ صدر القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ بإنشاء محافظة الإسماعيلية.

تتميز المحافظة بمجموعة من البحيرات هي بحيرة التمساح والبحيرات المُرة الكبرى، كما تتميز بتعدد المجالات السياحية، وإقامة المهرجانات الثقافية والفنية.

تنقسم محافظة الإسماعيلية إلى ٧ مراكز ومدن، وهي: الإسماعيلية و التي تضم ثلاث أحياء- التل الكبير – فايد - القنطرة شرق - القنطرة غرب – أبوصوير – القصاصين.