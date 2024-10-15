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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أطفال جرجا يطلقون العنان لإبداعاتهم في ورشة فنية

مكتبة الطفل
مكتبة الطفل
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نظمت مكتبة الطفل والشباب بجرجا التابعة لفرع ثقافة سوهاج، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج برئاسة أحمد فتحي، ورشة رسم للأطفال يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024، جاء ذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على تنمية المواهب الفنية لدى الأطفال وتشجيعهم على الإبداع.

وقامت هدى عبد الله نظير بتنفيذ الورشة؛ حيث قدمت للأطفال مجموعة من الأدوات الفنية والألوان، وشجعتهم على التعبير عن خيالهم وإبداعهم بحرية تامة. وقد تنوعت اللوحات التي رسمها الأطفال، مما يعكس تنوع مواهبهم واهتماماتهم,

ثقافة سوهاج فرع ثقافة سوهاج قصور الثقافة مكتبة الطفل والشباب