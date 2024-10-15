حسام حسن يستقر على تغيير خطة اللعب أمام موريتانيا

استقر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الاول لكرة القدم على اللعب بطريقة 3 - 5 -2 فى مواجهة اليوم أمام موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

يأتي ذلك للتوازن بين الدفاع والهجوم خاصة وأن المباراة خارج الديار وبدون الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد.

وسبق للعميد اللعب بطريقة 3 - 5 - 2 فى المباراة الثانية بالتصفيات أمام بوتسوانا خارج الديار، لرغبته فى التوازن بين الدفاع والهجوم.

وتنشر “البوابة نيوز” التشكيل المتوقع للفراعنة امام موريتانيا في غياب الثنائي محمد صلاح ومصطفي محمد.

والذي جاء كالتالي:

في حارس المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد عيد- خالد صبحي (أحمد رمضان بيكهام)- رامي ربيعة- محمد حمدي.

في خط الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- أحمد سيد «زيزو».

في خط الهجوم: محمود حسن «تريزيجيه»- ابرهيم عادل- عمر مرموش.