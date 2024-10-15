مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل ورشة بمنشأة القناطر

لقي عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء عمله داخل ورشة بمنشأة القناطر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا مفادها مصرع عامل داخل ورشة بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة عامل به آثار صعق كهربائي، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفي بعمله تعرَّض للصعق الكهربائي، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرُّف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولَّت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.