ads
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل ورشة بمنشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء عمله داخل ورشة بمنشأة القناطر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا مفادها مصرع عامل داخل ورشة بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة عامل به آثار صعق كهربائي، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفي بعمله تعرَّض للصعق الكهربائي، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرُّف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولَّت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

صعقا بالكهرباء صعق كهربائي صعق الكهرباء صعق كهرباء ثلاجة المستشفي بمديرية أمن الجيزة بمنشأة القناطر امن الجيزة النيابة العامة العثور على جثة عامل الأجهزة الأمنية