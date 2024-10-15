أطفال جرجا بسوهاج يعبرون عن حبهم لمصر وفلسطين في مسابقة ببيت الثقافة

نظم بيت ثقافة جرجا التابع لفرع ثقافة سوهاج، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج برئاسة أحمد فتحي، مسابقة فنية للرسم يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

شهدت المسابقة مشاركة كبيرة من الأطفال الذين أطلقوا العنان لمخيلاتهم وأبداعهم في رسم لوحات تعبر عن حبهم لمصر وتقديرهم لتضحيات أبطالها.

وقد تضمنت اللوحات رسومات متنوعة لعلم مصر، وللجنود البواسل في حرب أكتوبر، ولنهر النيل رمز الحضارة المصرية.