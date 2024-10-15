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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أطفال جرجا بسوهاج يعبرون عن حبهم لمصر وفلسطين في مسابقة ببيت الثقافة

الأطفال
الأطفال
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نظم بيت ثقافة جرجا التابع لفرع ثقافة سوهاج، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج برئاسة أحمد فتحي، مسابقة فنية للرسم يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

شهدت المسابقة مشاركة كبيرة من الأطفال الذين أطلقوا العنان لمخيلاتهم وأبداعهم في رسم لوحات تعبر عن حبهم لمصر وتقديرهم لتضحيات أبطالها.

وقد تضمنت اللوحات رسومات متنوعة لعلم مصر، وللجنود البواسل في حرب أكتوبر، ولنهر النيل رمز الحضارة المصرية.

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة إقليم وسط الصعيد الثقافى الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بيت ثقافة جرجا