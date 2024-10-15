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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر دفاع المتهمين في واقعة السحر المفبرك لمؤمن زكريا

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين في واقعة السحر المفبرك للاعب النادى الأهلي لكرة القدم السابق، بمذكرة دفاع تضمنت 22 من الدفوع لإثبات عدم وجود أدلة علي الواقعه وجاء فيه كالاتي:

صرح دفاع المتهمين أنهم تقدموا بمذكرة دفاع تضمنت 22 دفعا، في جلسة سماع امتدت الي55 دقيقة، من أبرزها خلو الأوراق تماما من ثمة دليل  إدانة واحد قائلا" حتي تقرير المساعدات الفنية الصادرة من وزارة الداخلية مفهوش ولا تاريخ، حتي التليفون المُحرز شغال حتي هذه اللحظة وثبتنا الكلام ده أمام المحكمة".

وأضاف أن النيابة أحالت المتهمين الخمس، بتهمة واحدة وهي نشر أخبار كاذبة، واستبعدت تهم النصب والابتزاز.

وأوضح دفاع المتهمين أن النيابة قد استبعدت المتهم السادس " ماهر"، منذ بدأ التحقيقات، لعدم ثبوت تورطه في الواقعة.

كما دفع محامي المتهم الرابع ، أن المتهم لا صلة له بالواقعة وما كان الا مجرد وسيط بين زوجته والمتهمين الاربعة.

وأضاف دفاع "محمد امام" المتهم الرابع، في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"،  أنه دفع في مذكرة الدفاع، أمام هيئة المحكمة، بانتفاء صله المتهم الرابع بالواقعة،  وألا وجه حق  لإقامة الدعوى تجاهه.

وكانت قد قررت محكمة جنح الخايفة، حجز الحكم علي المتهمين الي جلسة 22 أكتوبر الجارى.

اخبار كاذبة أبرزها الحكم علي المتهمين تصريحات خاصة للبوابة