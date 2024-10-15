تنفيذ إزالة لـ 14 حالة تعدٍّ ضمن الموجة 24 بالتل الكبير

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

حيث شهد اليوم الثلاثاء تنفيذ ١٤ حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص، ضمن المرحلة الأولى من الموجة ٢٤، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة التل الكبير وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن استرداد ٩ حالات أراضي أملاك دولة (رفض تقنين)، على مساحة ٢٢٦٦ م، بولاية المحافظة.

أيضًا تم تنفيذ إزالة لحالتي تعدٍّ بالبناء على أراضي زراعية، على مساحة ٥ قراريط و٦ أسهم، عبارة عن بناء أسوار ومباني غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان، بولاية الزراعة.

كما تم تنفيذ إزالة لـ ٣ حالات تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على أراضي بولاية الأوقاف، على مساحة ٢٤٥ م، عبارة عن بناء أسوار ومباني غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة