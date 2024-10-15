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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محافظ بعلبك اللبنانية: غارات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مستشفى وموقعا أثريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال بشير خضر، محافظ بعلبك- الهرمل، إن محافظة بعلبك- الهرمل اللبنانية شهدت يوم أمس عنفا بشكل كبير، إذ استمرت حتى ساعات الصباح الأولى غارات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة للغاية على مختلف قرى وبلدات المحافظة.

وأضاف "خضر"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، "بالأمس عندما كنا متوجهين من بيروت إلى أقصى شمال شرق المحافظة، تم استهداف قافلة المساعدات التي كانت بمواكبة الصليب الأحمر اللبناني، وتم شن غارة على بضع أمتار قليلة من القافلة".

وتابع: "شهدت المحافظة أيضا غارة على مقربة تقدر بحوالي 50 مترا من موقع أثري، يعرف بقبة دورس، وكانت الغارة عنيفة جدا، ولاتزال القبة قائمة ومتماسكة، ولكن حكما هناك بعض الأضرار على موقع أثري من هذا النوع جراء الغارة العنيفة للغاية".

وواصل: "إحدى المستشفيات خرجت عن الخدمة أمس، وهي مستشفى المرتضى، التي تقع في المنطقة المحاذية لمدينة بعلبك على أن تعود للخدمة بعد حوالي أسبوع بعد القيام بالإصلاحات اللازمة من أجل إعادتها".  

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