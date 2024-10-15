بأداء مشرف.. منتخب العراق يخسر من كوريا الجنوبية بتصفيات المونديال

تلقى منتخب العراق هزيمة من نظيره كوريا الجنوبية بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب سول، في إطار منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

شهدت سيطرة نسبية من منتخب كوريا الجنوبية، الذي تمكن من ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف حاسمة، في ظل قتال من لاعبي منتخب العراق خاصة بعد تأخرهم في نتيجة الشوط الأول بهدف للا شيء، ليخسر منتخب أسود الرافدين بأداء مشرف.

خسارة العراق من كوريا الجنوبية في تصفيات المونديال

افتتح أوه سي هون التسجيل للمنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة 41، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية في الشوط الأول.

ولكن منتخب العراق لم يستسلم، ونجح في إدراك التعادل عن طريق نجمه أيمن حسين الذي سجل هدفًا رائعًا بمقصية أكروباتية في الدقيقة 50.

ولكن عاد منتخب كوريا الجنوبية مجددًا ليفرض سيطرته على مجريات اللعب، وأضاف هدفين متتاليين عن طريق أوه هيون جيو وجي سونج لي في الدقيقتين 74 و83 على الترتيب.

وبعدها، حاول منتخب العراق تقليص الفارق، وبالفعل نجح إبراهيم بايش في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب العراقي في الدقيقة 90+5، ولكن لم يكن هناك وقت كافٍ للعودة في النتيجة.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد منتخب العراق عند 7 نقاط، يحتل بها وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بينما عزز منتخب كوريا الجنوبية موقعه في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.