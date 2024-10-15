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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وفد قيادات التعليم العالي يزور الطلاب المُصابين بحادث جامعة الجلالة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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تفقد وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب جامعة الجلالة المُصابين في حادث السير الذين يتلقون الرعاية الطبية والعلاجية بمجمع السويس الطبيز

تكون الوفد من  الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة.

اطمأن وفد وزارة التعليم العالي والجامعة على الطلاب المُصابين، حيث تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهؤلاء الطلاب.

وقدم وفد الوزارة الدعم النفسي لهؤلاء الطلاب، كما طمأن الوفد أولياء أمور الطلاب المُصابين على استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية النفسية للطلاب المُصابين بعد خروجهم من المستشفى.

وأكد الوفد على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان بشأن متابعة حالة الطلاب المُصابين وتلبية كافة احتياجاتهم الطبية والعلاجية، واستعداد المستشفيات الجامعية القريبة من مجمع السويس الطبي لنقل أي حالات من الطلاب المُصابين تتطلب حالتها التواجد بالمستشفى الجامعي.

كما أكد الوفد لمدير مجمع السويس الطبي إتاحة عدد من الأساتذة الجراحين في كافة التخصصات في حالة احتياج المُجمع لهم؛ لتقديم الخدمة الكاملة للطلاب المُصابين.

هذا، وقد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة الجلالة، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومستشار الوزير للسياسات الصحية، بوضع خطة عاجلة لتقديم الدعم النفسي للطلاب المُصابين بعد خروجهم من المستشفى وكذلك لزملائهم بذات الكليات لتجاوز آثار هذا الحادث الأليم.

هذا وقد اصطحب وفد التعليم العالي خلال زيارته لمجمع السويس الطبي كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إسماعيل الحفناوي مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس.

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