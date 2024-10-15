مياه البحيرة تنهي أعمال إحلال وتجديد عدايات طرد محطة النوبارية

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أعمال إحلال وتجديد وإعادة تأهيل عدايات مياه طرد محطة مياه النوبارية بأقطار ٤٠٠مم، ٧٠٠مم، و١٠٠٠مم.

قام المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، صباح اليوم الثلاثاء بتفقد الأعمال الجارية في عداية مصرف فابس بمركز حوش عيسى يرافقه رئيس قطاع البحوث بالشركه بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تم اتخاذ اللازم بسرعة لإحلال وتجديد عداية مياه بقطر ٤٠٠مم على مصرف فابس، بعد انهيارها بسبب أعمال التطهير التي نفذتها وزارة الموارد المائية.

قامت الشركة فوراً بتنفيذ خط تغذية بديل لضمان استمرار الخدمة للمواطنين، وأسفر الانتهاء من هذه الأعمال عن تحسين الضغوط في قرى الحداد، الستمائة، الربعمائة، وعمارة بمركز حوش عيسى، وقرى باغوص، الجامع، فرماج، والنمرية بمركز أبو المطامير.

كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل العدايات بقطري ٧٠٠مم و١٠٠٠مم لحمايتها وضمان استمرارية الخدمة في مناطق مركز حوش عيسى ومركز أبو المطامير.

وفي تصريح للمهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أكد أن الشركة تولي أولوية قصوى للتدخل السريع في معالجة أي أعطال تؤثر على استمرارية الخدمة، مضيفاً: "نحن ملتزمون بتطوير البنية التحتية لمنظومة المياه والصرف الصحي بالمحافظة لضمان استدامة الخدمة وتحسينها في كل المناطق. إن الإنجاز السريع والفعّال لهذه الأعمال يعكس التزامنا بتقديم أفضل مستويات الخدمة وفقاً لأعلى معايير الجودة".

وأضاف: نشأت أن الشركة مستمرة في خططها لتطوير وتأهيل الشبكات والمحطات لتلبية احتياجات الأهالي ومواجهة التحديات المستقبلية. وأثنى على التعاون المثمر بين الشركة والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الموارد المائية، في إنجاز هذه المشاريع بكفاءة وفي الوقت المحدد.

وأكد في ختام تصريحه أن الشركة ستواصل مراقبة شبكات ومحطات المياه بشكل استباقي وتنفيذ حلول جذرية لضمان استمرارية الخدمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قدمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، شكرها وتقديرها لفرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة على جهودهم الكبيرة وسرعة استجابتهم في إنهاء عملية الإحلال والتجديد لعداية مصرف فابس.

وأكدت أن هذا التعاون المثمر بين المحافظة والشركة يعكس الحرص المشترك على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استدامة وصول المياه بكفاءة عالية إلى جميع المناطق المتأثرة.

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