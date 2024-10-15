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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 25806 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 25806 مخالفة
ضبط 25806 مخالفة مرورية متنوعة
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 25806 مخالفة مرورية متنوعة  من بينها المخالفات التالية:
(1305) مخالفة السير بدون تراخيص.
(39) دراجة نارية مخالفة.
(9951) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(1281) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
(7) مخالفات موقف عشوائى.
(12) مخالفة شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

خلال 24 ساعة الحملات المرورية ضبط 25806 مخالفة مرورية متنوعة وزارة الداخلية