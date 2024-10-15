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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس مجلس الدولة يوقع برتوكول تعاون مع السفارة الفرنسية

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وقع اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة والسفير أريك شوفاليه - سفير فرنسا بجمهورية مصر العربية برتوكول بشأن التعاون الثقافي والقانونى، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.

ويهدف البرتوكول إلى تعزيز التعاون العلمي والثقافي والقانوني بين مجلس الدولة والمؤسسات التعليمية بالسفارة الفرنسية، وتبادل الخبرات العلمية من خلال الدورات والتقارير والأبحاث بين الطرفين، والمشاركة في إعداد الدراسات ذات الصلة القانونية، وكذلك تعميم الاستفادة من المعاهد التعليمية التابعة للسفارة على مستوى الجمهورية والقضاة وأسرهم وفقًا للشروط المعلنة.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره للسفير الفرنسي، متمنيًا دوام التعاون والتواصل على جميع الأنشطة.

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