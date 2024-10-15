جامعة قناة السويس تنظم ندوة توعوية حول أساليب التعامل مع ذوي الهمم

نظمت جامعة قناة السويس ندوة علمية بعنوان "كيفية التعامل مع ذوي الهمم" بمدرسة الطائف الرسمية للغات، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة والذي أكد حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية ملائمة تلبي احتياجات ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الجامعة ملتزمة بتقديم أفضل دعم تعليمي لهم بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم الأكاديمية وتفعيل دورهم في المجتمع.

عُقدت الندوة تحت إشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التي تستهدف المدارس بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول طرق التعامل الفعّال مع ذوي الهمم ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

تأتي الندوة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية" التي تهدف إلى تعزيز التوعية المجتمعية في هذا المجال وبإشراف تنفيذي الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، تناولت الندوة تعريفا علميا بفئات ذوي الهمم وسماتهم المختلفة، وكيفية التعامل معهم باحترام وودّ، من خلال رسم الابتسامة وتجنب ردود الفعل غير المناسبة التي قد تسبب إحراجهم.

كما هدفت الندوة إلى تعزيز فهم الطلاب حول كيفية بناء تواصل إيجابي مع زملائهم من ذوي الهمم.

شارك في الندوة 60 طالبًا وطالبة، وحاضرت فيها الأستاذة الدكتورة دنيا جريش الأستاذ بكلية التربية بجامعة قناة السويس.

نُظمت الندوة بالتعاون بين الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والمنسق الصحي بمديرية التربية والتعليم الأستاذة سماح أحمد.