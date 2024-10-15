أحمد زاهر يعلن وفاة خالته

أعلن الفنان أحمد زاهر وفاة خالته سهير مصطفى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك و كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله خالتى العزيزة السيدة سهير مصطفى رياض، الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

تجدر الاشارة إلى أن آخر اعمال الفنان احمد زاهر كان نعمة الافوكاتو الذى عرض رمضان الماضى في إطار درامي، تعمل المحامية الشابة الطموحة (نعمة) الفنانة مى عمر على مساندة زوجها الفاشل “صلاح” الفنان احمد زاهر كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه والعمل من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي بطولة مي عمر أحمد زاهر أروى جودة كمال أبو رية سلوى عثمان سامي مغاوري.

أحمد زاهر من مواليد إبريل عام 1975، التحق بكلية التجارة إلا أنه تركها في العام الثالث للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه. بدأ مشواره الفني من خلال مشهد صغير في مسلسل (ذئاب الجبل)، وهو لا يزال يدرس بالمرحلة الثانوية، ثم مر بمرحلة الانتشار التي قدم خلالها عدد من الأدوار الصغيرة في حوالي 15 مسلسل تلفزيوني منها (بريق في السحاب) و(هارون الرشيد) و(أيام المنيرة) و(حديقة الشر)، و(خلف الأبواب المغلقة)، و(أحلام العمر)، كانت بدايته الحقيقية في مسلسل (الرجل الأخر) و(الحقيقة والسراب). شارك في أفلام (كلم ماما، هيما، هروب اضطراري).