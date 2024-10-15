شعبة السيارات: 100 ألف جنيه تراجعًا في الأوفر برايس

كشفت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع الأسعار غير الرسمية والتي تعرف بالأوفر برايس، على العديد من السيارات المتاحة في السوق المصري بقيمة وصلت إلى 100 ألف جنيه على السيارات الاقتصادية وبنحو نصف مليون جنيه على السيارات الأخرى.

وقال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات، إن الأوفر برايس تراجع على سيارات الاقتصادية في السوق المحلية، وذلك بسبب تراجع المبيعات في الوقت الحالي، وانتظار المستهلكين لمزيد من التخفيضات، مشيرا إلى أن بعض أصحاب المعارض يقومون بتخفيض الأوفر برايس بسبب التكاليف والمصاريف الشهرية الملزمين بها.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، أنه كان هناك سيارات داخل الموانئ المصرية والخارجية، ومع إغلاق الأسيد نمبر ACID Number كان هناك عطلة في كل شيء، وعندما تم فتح الاستيراد بالتدريج للوكلاء الذين قدموا عددًا من الطلبات لمجلس الوزراء للإفراج عن سياراتهم بالموانئ، وفتح الأسيد نمبر، زادت أعداد بعض موديلات السيارات المعروضة لذلك قل الأوفربرايس عليها .

وتابع، أن انخفاض الأوفربرايس ليس له علاقة بعمل تخفيضات أو ما شابه ذلك، وبصفة عامة يحدث تراجع فى مبيعات السيارات خلال شهر أكتوبر ومع بداية دخول الجامعات من كل عام ويستمر ذلك الحال حتى نهاية العام، لكن حركة المبيعات ما زالت جيدة ولم ندخل في حالة الركود حتى الآن.