السجن المشدد 3 سنوات لمتهم والبراءة لآخرين بقضية اتجار بأقراص الترامادول ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم والبراءة لآخرين في قضية إتجار بأقراص الترامدول المخدر ببورسعيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم والبراءة لآخرين في قضية إتجار بأقراص الترامادول في بورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 5 مايو عام 2024 بدائرة قسم المناخ باتهام كل من: "م.ع.ك" 37 عاما، و"ا.ح.ا" 61 عاما، و"ع.ش.ع" بحيازة بقصد الاتجار جوهرا مخدرا للترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة التي قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمده 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيها عما أسند إليه من اتهامات، وألزمته المصاريف الجنائية، وقضت كذلك ببراءة المتهمين الثاني والثالث، وأمرت بمصادرة المخدرات المضبوطة.