استمرار غارات الاحتلال على جنوب لبنان.. ومراكز الإيواء لم تعُد تكفي السكان

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية فاطمة رسلان، عن تطورات الأوضاع في بلدة قضاء زغرتا اللبنانية، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي ظهر أمس، مبنى سكنيًا متكونًا من 3 طوابق ودمره تمامًا، إن هذا المبنى كانت تسكنه عائلة نزحت من جنوب لبنان ولجأوا إلى هذا المكان للحماية من الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للمناطق الجنوبية.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، "أدت الغارة على المنزل إلى استشهاد 24 شخصًا من العائلة من بينهم نساء وأطفال عُزل"، مشيرة إلى أن المنزل تمت تسويته تمامًا بالأرض ولا يظهر منه شيء.

وتابعت: "رأينا بعض الألعاب والثياب لأطفال ونساء، كما أن الغارة تسببت في دمار كبير لبعض البيوت والمنازل المجاورة لهذا المبنى، بالإضافة إلى تدمير عدد من السيارات"، مؤكدة أن حجم الدمار كبير جدًا.

وعن مراكز الإيواء قالت، رسلان، أن الاستهدافات الإسرائيلية تتسبب في موجة أكبر من النازحين الذين يفترشون الطرقات، لأن مراكز الإيواء لم تعد تكفي.