النيابة تحيل موظف إلى الجنايات لاتهامه بقتل حماته في الجيزة

أحالت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة الكلية، موظف بأحد الأندية الرياضية بمحافظة الجيزة إلى الجنايات، وذلك على خلفية الإتهامات المنسوبة إليه بقتل والدة زوجته “حماته” وحيازة سلاح أبيض، في القضية رقم (6927 - 2024- جنايات قسم العمرانية)، والمقيدة برقم 2836 - 2024 كلي جنوب الجيزة.

موظف يقتل حماته بالسكين بسبب خلافات أسرية

وجاء بأوراق القضية أن المتهم قتل حماته “ أ.م.ع” ، إثر خلافات أسرية حدثت بينهما بسبب زوجته بعد أن اكتشف خيانتها له مع أحد الأشخاص.

وأفادت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها، فتوجه إلى مسكنها وافتعل معها مشادة كلامية ملقيًا إياها أرضًا مستغلًا عجزها وضعف بنيانها، وما أن ظفر بها حتى أحضر سلاحا أبيضا (سكين) فنحرها، وعزز فعله بطعنها مرة أخرى أسفل ذقنها، وقد بلغ مقصده من تلك الأفعال وهي سقوط المجني عليها قتيلة، كما وجهت له جهات التحقيق تهمة حيازة سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

حملت القضية الرقم 6927 لسنة 2024 جنايات قسم العمرانية.