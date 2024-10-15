وزير الداخلية اللبناني السابق: نشهد عملية إبادة جماعية والعالم لا يتحرك

قال مروان شربل، وزير الداخلية اللبناني السابق، إننا نشهد حربًا وتدميرًا على كل الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى تهجير اللبنانيين.

وأضاف شربل، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن دول العالم لم تتدخل حتى الآن، وكل ما يهمها هى عناصر اليونيفيل المتواجدة على الحدود، بينما يوجد مليون ونصف المليون لبناني موجودين بالطرقات، ولا يوجد أحد يهتم بهم أو يتطلع عليهم.

وأوضح وزير الداخلية اللبناني السابق، أن نتنياهو يتعامل كأنه الحاكم بأمر الله، منوهًا بأن المشهد صعب على الجميع في لبنان، حيث إننا نشهد عملية إبادة للشعب اللبناني، بالإضافة إلى تهجيرهم عن منازلهم، وهذا نفس الأمر الذي نشاهده في قطاع غزة.