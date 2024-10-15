وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القاهرة الاستعدادات الجارية للمنتدى الحضري العالمي

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنسق العام المنتدي الحضري العالمي لمتابعة الترتيبات الجارية لأعمال استضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة والمقرر انعقادها بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل ، وذلك بحضور كل من ممثلي وزارات الإسكان والخارجية والثقافة وقيادات وزارة التنمية المحلية ومسئولي الشركة المسئولة عن الدعاية والإعلان للمنتدى.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بالترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، و الموقف الخاص بتوجيه الدعوات لكبار المسئولين الدوليين لحضور المنتدى، وكذا موقف التسجيل للمشاركين من مصر ودول العالم لحضور فعاليات المنتدى.

كما استعرض الاجتماع ملامح البرنامج المقترح لفعاليات المنتدى الحضري فيما يخص الجلسة الافتتاحية وبعض الملتقيات والجلسات التي سيتم تنظيمها و الفعاليات الثقافية على هامش انعقاد أعمال المنتدى، والموائد المستديرة، لمناقشة العديد من الموضوعات والملفات التي تتعلق بالتطوير الحضري والعمراني.

كما شهد اللقاء كذلك استعراض الموقف الخاص بالترتيبات اللوجستية والتنظيمية للمنتدي ، وما يتم في هذا الصدد من تنسيق وتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لتيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بضيوف مصر من حضور المنتدى، كما تطرق الاجتماع كذلك إلي عرض بعض ملامح جدول الزيارات الميدانية التي سيقوم بها ضيوف المنتدي للتعرف علي التجربة المصرية العمرانية الرائدة، وما تحقق من إنجازات مصرية في المجال الحضري على مدار الفترة الماضية.