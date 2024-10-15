رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا

ترأس الدكتور أحمـد فـرج القاصـد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مجلس الدراسات العليا بمشاركة عمداءووكلاء الكليات للدراسات العليا وأعضاء اللجنة أون لاين وذلك بحضور سعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ودعاء فهمي مدير عام العلاقات الثقافية ومحمد زيدان مديرعام الإدارةالعامة للدراسات العليا.

في بداية الإجتماع وجه الدكتور أحمد القاصد التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى بذكرى نصر اكتوبر المجيد.

كما وجه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بالعام الدراسي الجديد وصدور قرار رئيس الوزراء بإنشاء معهد الأورام موجها التهنئة للدكتورة سوزان الحسنين بتكليفها بالعمل وكيلا للمعهد للدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن لجنة الدراسات العليا ناقشت سير خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا خلال العام الدراسي الجديد ،مؤكدا علي ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الباحثين وطلاب الدراسات العليا وحل مشاكل المتعثرين.

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن الجلسة تناولت الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا والعلاقات الثقافية ،و قامت اللجنة بالمصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات ،كما تم خلال الإجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراة عن العام الجامعي السابق والحالي إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

وأكد رئيس الجامعة علي أهمية البحث العلمي و النشر الدولي مشيرا إلي أنه تم تسجيل عدد "١٤٠ " بحثا خلال شهر سبتمبر، كما تم تسجيل ٤٦ رسالة علمية العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراة بكليات ومعاهد الجامعة منهم (۳۲) طالب وطالبة لدرجة الماجستير و١٤ طالب وطالبة لدرجة الدكتوراة.

ووجه القاصد بضرورة عمل حصر دائم لأعداد طلبة الدراسات العليا وكل ما يتعلق بياناتهم الدراسية وتذليل أي معوقات تواجهم فورا .