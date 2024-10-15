وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيرته الألمانية للتشاور حول القضايا الإقليمية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، للتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك في ظل التصعيد المتسارع والخطير الذى تشهده المنطقة.

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الدكتور بدر عبد العاطي تناول الأوضاع المتردية في قطاع غرة بعد مرور أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية الغاشمة على القطاع، مشددًا على أولوية الإسراع في وقف إطلاق النار والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق من الجانب الإسرائيلي.

وأدان وزير الخارجية والهجرة إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمدينة القدس، وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة، محذرًا من محاولات إسرائيل المتكررة لوقف أنشطة الوكالة الداعمة للاجئين الفلسطينين والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة لتشويه سمعتها وإضعافها.

كما شدد عبد العاطى على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والعمل على تهدئة الأوضاع في الإقليم لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، مؤكدًا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 من كافة الأطراف ودون انتقائية ودعم المؤسسات اللبنانية بما فيها الجيش اللبناني، مؤكدًا على أهمية تهيئة الظروف لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان.

وأعرب وزير الخارجية والهجرة، عن رفض مصر الكامل للتجاوزات الإسرائيلية ضد قوة اليونيفيل الأممية بجنوب لبنان، وأهمية تكثيف إمداد لبنان بالمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بعد نزوح أكثر من مليون لبناني.