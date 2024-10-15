افتتاح محطة رفع صرف صحي قرية غزالة عبدون بمركز فاقوس

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الثلاثاء، محطة رفع صرف صحي قرية غزالة عبدون بمركز فاقوس والمُقامة على مساحة 625 م بطاقة تصميمية 2500 م3 / يوم، وبتكلفة 20 مليون جنيه والتي تأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ المشروعات القومية لخدمة الأهالي بقرية نزلة العزازي وتقديم مشروعات صرف صحي أمنه ونظيفة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

قدمت المهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية لمحافظ الشرقية شرح تفصيلي عن مكونات المشروع وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتكون من محطة الرفع وتشمل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية (بيارة التجميع – المطرقة المائية – مبنى مولد الديزل – مبنى المخزن – مبنى إداري – غرفة أمن ومراقبة - المهمات الكهروميكانيكة – السور الخارجي) بالإضافة إلى شبكات إنحدار بطول 3.4 كم .

ومن داخل غرفة التحكم الرئيسية أعطى محافظ الشرقية إشارة بدء التشغيل التجريبي لدخول المحطة الخدمة الفعلية لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق الإستفادة من المشروع لعدد 9608 نسمه.

شارك في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمستشار العسكري للمحافظة والمهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي واللواء خالد سعيد عضو مجلس الشيوخ واللواء علي الدين النجار عضو مجلس النواب وعلاء عبد النبي وامام منصور عضوا مجلس النواب وأحمد الطاروطي عضو مجلس الشيوخ ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس والإعلامية حياه عبدون وأهالي القرية.