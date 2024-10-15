محافظ الشرقية يفتتح مدرسة الشهيد سالم المنسي الإعدادية بفاقوس

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، مدرسة الشهيد سالم المنسي الإعدادية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية بكفر الحاج عمر، والمُقامة على مساحة 1872 م2، وتتكون من 4 طوابق وتضم 6 فصول دراسية بتكلفة مالية 3 مليون و 620 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديد الذي نحلم به.

وتفقد المحافظ قسم المعمل المطور بالمدرسة وتعرف على الأدوات والأجهزة المستخدمة مؤكدًا على ضرورة الحفاظ عليها لضمان استمراريتها لأطول فترة ممكنة ومشاركة طلاب المدرسة للمعلم في إجراء التجارب الكيميائية البسيطة لضمان وصول المعلومة لهم بشكل مبسط يساعدهم على سرعة الفهم والاستيعاب.

كما تفقد المحافظ الفصول المدرسية واستمع لشرح من معلم الرياضيات وأدار حوارًا مع الطلاب والطالبات للتعرف على مدى استفادتهم من المواد الدراسية المقدمة لهم، مطالبًا بالجد والاجتهاد في تحصيل الدروس وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع.

وأكد المحافظ على إدارة المدرسة بالمتابعة المستمرة لأعضاء هيئة التدريس وتقييم أدائهم داخل الفصول المدرسية للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم، منوهًا على ضرورة تفعيل المنصات الإلكترونية والاستفادة منها في شرح المنهج المدرسي لضمان وصول المعلومة للطالب بشكل سليم.

وأشار المهندس أحمد مرسي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها بالقرى الأكثر احتياجًا ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كافة الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والانتهاء من جميع أعمال الصيانة للمدارس بمختلف القرى والمراكز والمدن لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.

شارك في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، والمهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي، مدير عام هيئة الأبنية التعلمية بالشرقية، واللواء خالد سعيد، عضو مجلس الشيوخ، واللواء علي الدين النجار، عضو مجلس النواب، وعلاء عبد النبي وإمام منصور، عضوا مجلس النواب، وأحمد الطاروطي، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة فاقوس، وعبد العزيز مرشد، رئيس مجلس الأمناء.